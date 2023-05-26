ФБР опубликовало данные о возможном покушении на Елизавету II в 1983 году

Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало данные о возможном покушении на королеву Елизавету II в 1983 году во время визита в США.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что угроза исходила от сторонника группировки «Ирландская республиканская армия» (ИРА).

«Он собирался навредить королеве Елизавете и сделал бы это, сбросив какой-то предмет с моста «Золотые Ворота» на королевскую яхту Britannia, когда она проходила под ним, либо попытался бы убить королеву Елизавету, когда она посещала национальный парк «Йосемити», — говорится в заявлении.

В другом документе говорится об угрозе жизни королевы во время визита в США в 1991 году.

Ранее британский таблоид Sun сообщил, что полиция задержала четверых исламских экстремистов, которые готовили покушение на королеву. Отмечается, что злоумышленники хотели напасть на 88-летнюю монаршую особу с ножом.