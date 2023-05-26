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Пассажир Asiana Airlines открыл дверь самолёта перед посадкой в Южной Корее

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Пассажир авиакомпании Asiana Airlines открыл дверь самолёта перед посадкой в южнокорейском аэропорту Тэгу. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Пассажир Asiana Airlines открыл дверь самолёта перед посадкой в Южной Корее
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что дверь самолёта открылась на высоте 250 м. 

Воздушному судну, на борту которого находились 194 человека, пришлось приземляться в таком состоянии. Посадка прошла успешно, но у части пассажиров возникли проблемы с дыханием из-за шока от произошедшей ситуации. Девять человек доставили в больницу.

Как сообщили в авиакомпании, инцидент произошёл после того, как сидевший рядом с аварийным выходом 33-летний мужчина потянул аварийный рычаг на двери. 

Полиция проводит проверку. По данным местных властей, мужчина не говорит о причинах поступка и «с ним сложно вести нормально разговор». При этом уточняется, что он не был пьян.

Ранее сообщалось, что один из двигателей самолёта компании flydubai загорелся во время взлёта из аэропорта Катманду в Непале.

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