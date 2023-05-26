Público: визит Мишустина в Пекин опроверг миф об экономическом поглощении России Китаем
По словам авторов статьи, Китай старается свести ограничительные меры против России к минимуму, постоянно увеличивая закупки российского сырья и углеводородов.
Также в статье отметили, что глава КНР Си Цзиньпин предложил Москве поддержку Пекина «по вопросам, касающимся фундаментальных интересов каждого».
«Эта китайская поддержка фундаментальных интересов России, несомненно, вызовет тревогу», — говорится в публикации.
Ранее Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоялась встреча с главой КНР Си Цзиньпином.
Также российский премьер заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций.