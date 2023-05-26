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Público: визит Мишустина в Пекин опроверг миф об экономическом поглощении России Китаем

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Испанская газета Público заявила, что визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространённое в Европе и США мнение о том, что Китай экономически «поглощает» Россию.

По словам авторов статьи, Китай старается свести ограничительные меры против России к минимуму, постоянно увеличивая закупки российского сырья и углеводородов.

Также в статье отметили, что глава КНР Си Цзиньпин предложил Москве поддержку Пекина «по вопросам, касающимся фундаментальных интересов каждого».

«Эта китайская поддержка фундаментальных интересов России, несомненно, вызовет тревогу», — говорится в публикации.

Ранее Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоялась встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Также российский премьер заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций.

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