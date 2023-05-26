Público: визит Мишустина в Пекин опроверг миф об экономическом поглощении России Китаем

Испанская газета Público заявила, что визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространённое в Европе и США мнение о том, что Китай экономически «поглощает» Россию.

По словам авторов статьи, Китай старается свести ограничительные меры против России к минимуму, постоянно увеличивая закупки российского сырья и углеводородов. Также в статье отметили, что глава КНР Си Цзиньпин предложил Москве поддержку Пекина «по вопросам, касающимся фундаментальных интересов каждого». «Эта китайская поддержка фундаментальных интересов России, несомненно, вызовет тревогу», — говорится в публикации. Ранее Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоялась встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Также российский премьер заявил, что отношения России и Китая крепнут на фоне санкций.