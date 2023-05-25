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Скотленд-Ярд: полиция не считает терактом ДТП у резиденции премьера Британии

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Скотленд-Ярд распространил заявление, в котором говорится, что полиция Лондона не считает терактом наезд автомобиля на ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне.
Скотленд-Ярд: полиция не считает терактом ДТП у резиденции премьера Британии
  • © AFP 2023 / JUSTIN TALLIS

«Расследованием инцидента занимаются местные сотрудники полиции в Вестминстере, и он в настоящий момент не расценивается как связанный с терроризмом», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным агентства, врезавшийся в ворота автомобиль всё ещё стоит на месте происшествия, при этом движение по близлежащей улице уже возобновлено.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в главные ворота резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне.

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