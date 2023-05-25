Скотленд-Ярд: полиция не считает терактом ДТП у резиденции премьера Британии
- © AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
«Расследованием инцидента занимаются местные сотрудники полиции в Вестминстере, и он в настоящий момент не расценивается как связанный с терроризмом», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным агентства, врезавшийся в ворота автомобиль всё ещё стоит на месте происшествия, при этом движение по близлежащей улице уже возобновлено.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в главные ворота резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне.