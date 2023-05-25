В Норвегии призвали избегать контактов с «российским китом-шпионом»
- Legion-Media
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«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что существует большой риск травмы животного из-за контакта с человеком.
В 2019 году корреспондент RT Илья Петренко сообщал, что западные СМИ рассказали о якобы тренировке российскими военными белух для проведения подводных спецопераций.
Такая информация появилась в прессе после того, как местные рыбаки рассказали о встрече с морским млекопитающим у северного побережья Норвегии.
По их словам, к лодкам подплыл кит, явно искавший контакта с людьми и пытавшийся тянуть за верёвки судов. При этом на туловище белухи были туго затянуты ремни.
Сняв их с животного, моряки увидели на креплении надпись на английском языке: «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург»).
Норвежские эксперты заявили, что белуха, скорее всего, была подготовлена сотрудниками ВМФ России. СМИ тут же подхватили новость и назвали кита «российским шпионом».