В Норвегии призвали избегать контактов с «российским китом-шпионом»

Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с Хвальдимиром — китом, которого называют «российским шпионом».

«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что существует большой риск травмы животного из-за контакта с человеком.

В 2019 году корреспондент RT Илья Петренко сообщал, что западные СМИ рассказали о якобы тренировке российскими военными белух для проведения подводных спецопераций.

Такая информация появилась в прессе после того, как местные рыбаки рассказали о встрече с морским млекопитающим у северного побережья Норвегии.

По их словам, к лодкам подплыл кит, явно искавший контакта с людьми и пытавшийся тянуть за верёвки судов. При этом на туловище белухи были туго затянуты ремни.

Сняв их с животного, моряки увидели на креплении надпись на английском языке: «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург»).

Норвежские эксперты заявили, что белуха, скорее всего, была подготовлена сотрудниками ВМФ России. СМИ тут же подхватили новость и назвали кита «российским шпионом».