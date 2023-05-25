Суд подтвердил приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу России

Апелляционный суд Cвеа оставил в силе приговор окружного суда двум подданным королевства за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

«Апелляционный суд Свеа сегодня оставил в силе приговор окружного суда о пожизненном заключении за шпионаж при отягчающих обстоятельствах в отношении старшего из двух обвиняемых братьев», — приводит сообщение ТАСС.

Приговор в отношении младшего брата также оставлен в силе.

Ранее сообщалось, что гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже.

Позднее гражданку России отпустили.