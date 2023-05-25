Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд подтвердил приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу России

Короткая ссылка
Апелляционный суд Cвеа оставил в силе приговор окружного суда двум подданным королевства за шпионаж в пользу России.
Суд подтвердил приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

«Апелляционный суд Свеа сегодня оставил в силе приговор окружного суда о пожизненном заключении за шпионаж при отягчающих обстоятельствах в отношении старшего из двух обвиняемых братьев», — приводит сообщение ТАСС.

Приговор в отношении младшего брата также оставлен в силе.

Ранее сообщалось, что гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже.

Позднее гражданку России отпустили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить