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МИД России призвал власти Молдавии прекратить курс на милитаризацию и игры с безопасностью

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Молдавские власти должны прекратить курс на милитаризацию страны и игры с безопасностью, Кишинёву стоит прислушаться к интересам своих граждан. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
МИД России призвал власти Молдавии прекратить курс на милитаризацию и игры с безопасностью
  • Gettyimages.ru

«Мы неоднократно обращали внимание Кишинёва на то, что накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на её территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах США и его евро-атлантических сателлитов», — приводит РИА Новости его слова.

Галузин добавил, что такая «помощь» очень дорого во всех отношениях обходится её получателям.

По его словам, население Молдавии не верит заявлениям о так называемой российской угрозе и выступает за поддержание добрых отношений с Россией.

«Поэтому в очередной раз призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам и чаяниям своих граждан», — подытожил дипломат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Она подчеркнула, что нормализация отношений с Россией отвечает интересам жителей Молдавии.

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