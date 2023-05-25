МИД России призвал власти Молдавии прекратить курс на милитаризацию и игры с безопасностью

Молдавские власти должны прекратить курс на милитаризацию страны и игры с безопасностью, Кишинёву стоит прислушаться к интересам своих граждан. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«Мы неоднократно обращали внимание Кишинёва на то, что накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на её территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах США и его евро-атлантических сателлитов», — приводит РИА Новости его слова.

Галузин добавил, что такая «помощь» очень дорого во всех отношениях обходится её получателям.

По его словам, население Молдавии не верит заявлениям о так называемой российской угрозе и выступает за поддержание добрых отношений с Россией.

«Поэтому в очередной раз призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам и чаяниям своих граждан», — подытожил дипломат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Она подчеркнула, что нормализация отношений с Россией отвечает интересам жителей Молдавии.