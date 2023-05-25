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МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения

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Мирный договор Азербайджана и Армении должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Комментируя подготовку мирного договора между сторонами, он отметил, что с учётом «крайней чувствительности этих вопросов» не может комментировать ход переговорного процесса, «чтобы не помешать его продвижению».

По словам Галузина, Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надёжный мир для своих народов.

«Мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Затем пройдут трёхсторонние переговоры.

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