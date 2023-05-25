Шойгу: США намерены использовать боевиков в Афганистане для дестабилизации в регионе

США намерены использовать потенциал незаконных вооружённых формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

Он назвал Афганистан одним из очагов нестабильности.

«Основная угроза исходит от незаконных вооружённых формирований... Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что состоявшаяся в начале мая встреча по Афганистану в Дохе не принесла результатов, Запад показал неконструктивный подход.