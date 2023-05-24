Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с визитом в Каир

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с визитом в столицу Египта Каир.

«Впервые в истории сотрудничества прокуратур России и Египта генеральный прокурор Российской Федерации прибыл в Арабскую Республику Египет», — заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что визит российской делегации состоялся по приглашению генерального прокурора Египта Хамады Эль-Сави.

В рамках поездки запланированы переговоры с египетским коллегой и другими официальными лицами.

Ранее была подписана программа сотрудничества между генеральной прокуратурой Российской Федерации и генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет на 2022—2024 годы.

В рамках её реализации в Москве и Каире проведены круглые столы о противодействии киберпреступлениям и неправомерному использованию виртуальной валюты, защите прав предпринимателей.