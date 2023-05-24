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Глава Минобороны ФРГ: приостановка поставок оружия Киеву означает поражение Украины

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в случае приостановки поставок вооружений Украине сегодня конец ей наступит уже завтра.
Глава Минобороны ФРГ: приостановка поставок оружия Киеву означает поражение Украины
  • AP

Как сообщает телеканал Welt, он ответил в бундестаге на вопрос депутата без мандата Роберта Фарле, почему ФРГ не прикладывает усилий для мирного разрешения украинского конфликта.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим», — сказал Писториус.

Ранее украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что украинская сторона скоро получит 110 танков Leopard 1А5, не приведя подробностей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.

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