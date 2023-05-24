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Правительство Швейцарии поддержало предложение о перепродаже ФРГ 25 танков Leopard

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Правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с целью их дальнейшей перепродажи Германии.
Правительство Швейцарии поддержало предложение о перепродаже ФРГ 25 танков Leopard
  • AP

Как заявили в Минобороны Швейцарии, Федеральный совет страны поддержал соответствующее предложение комиссии по политике безопасности Национального совета, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, вывод Leopard 2 из эксплуатации в Швейцарии может быть осуществлён лишь для перепродажи германскому производителю.

Уточняются, что этот вопрос будет рассмотрен правительством, если обе палаты парламента Швейцарии одобрят списание танков.

Ранее комитет по правовым вопросам сената Швейцарии проголосовал против создания целевой группы, обеспечивающей выполнение санкций против России и Белоруссии.

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