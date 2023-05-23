В Польше заявили о готовности обучить 30 тысяч украинских боевиков
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Об этом он сказал по итогам встречи с коллегами из стран ЕС.
«Мы готовы обучить 30 тысяч», — цитирует его ТАСС.
Соответствующим образом он ответил на вопрос о ходе подготовки боевиков ВСУ на территории республики.
Министр также добавил, что данный процесс идёт очень быстро.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил о желании датской стороны сыграть ключевую роль в подготовке украинских террористов к управлению истребителями F-16.