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В Польше заявили о готовности обучить 30 тысяч украинских боевиков

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Польский вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил о готовности Польши обучить 30 тыс. украинских боевиков.
В Польше заявили о готовности обучить 30 тысяч украинских боевиков
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал по итогам встречи с коллегами из стран ЕС.

«Мы готовы обучить 30 тысяч», — цитирует его ТАСС.

Соответствующим образом он ответил на вопрос о ходе подготовки боевиков ВСУ на территории республики.

Министр также добавил, что данный процесс идёт очень быстро.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил о желании датской стороны сыграть ключевую роль в подготовке украинских террористов к управлению истребителями F-16.

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