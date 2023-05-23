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Глава МВФ заявила, что США решат проблему повышения потолка госдолга в скором времени

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США смогут вновь найти решение проблемы с повышением потолка госдолга.
Глава МВФ заявила, что США решат проблему повышения потолка госдолга в скором времени
  • Gettyimages.ru

«Я ожидаю, что решение удастся найти и на этот раз», — цитирует её ТАСС.

Георгиева заявила, что дискуссии о повышении потолка госдолга в конгрессе США «исторически бывают достаточно напряжёнными, однако решение всегда удаётся найти».

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что сокращение расходов на оборону не входит в повестку переговоров властей и конгресса США по вопросу госдолга страны.

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