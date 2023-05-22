В Пентагоне опровергли сообщения о взрыве рядом с министерством
Министерство обороны Соединённых Штатов опровергло RT International сообщения о взрыве рядом со зданием Пентагона.
- Gettyimages.ru
О взрыве ранее сообщали в социальных сетях, сопровождая сообщения фотографией с якобы места происшествия.
14 мая сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Аризона.
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