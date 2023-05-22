Экоактивисты заблокировали движение грузов на целлюлозно-бумажном комбинате в Финляндии

Активисты экологического движения Elokapina заблокировали движение грузов и проводят пикетирование на целлюлозно-бумажном комбинате компании UPM в финском городе Коувола.

«Elokapina остановила перевозку грузов на комбинаты UPM в Кюми», — говорится в сообщении активистов в Twitter.

В конце апреля экоактивисты приклеили себя к асфальту нескольких дорог в Берлине.