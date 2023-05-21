Премьер-министр Трюдо: Канада продолжит обучение украинских военнослужащих
- AFP
Об этом он сказал на полях саммита G7.
«Мы продолжим готовить украинские войска», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Трюдо, Канада будет обучать военных ВСУ, чтобы они могли противостоять «значительно превосходящим по масштабу силам, которые использует против них Россия».
Ранее глава канадского Министерства обороны Анита Ананд сообщила, что Канада уже обучила более 36 тыс. украинских военнослужащих и продолжит это делать.