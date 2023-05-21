Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер-министр Трюдо: Канада продолжит обучение украинских военнослужащих

Короткая ссылка
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена продолжить обучение украинских военнослужащих.
Премьер-министр Трюдо: Канада продолжит обучение украинских военнослужащих
  • AFP

Об этом он сказал на полях саммита G7.

«Мы продолжим готовить украинские войска», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Трюдо, Канада будет обучать военных ВСУ, чтобы они могли противостоять «значительно превосходящим по масштабу силам, которые использует против них Россия».

Ранее глава канадского Министерства обороны Анита Ананд сообщила, что Канада уже обучила более 36 тыс. украинских военнослужащих и продолжит это делать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить