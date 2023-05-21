Премьер-министр Трюдо: Канада продолжит обучение украинских военнослужащих

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена продолжить обучение украинских военнослужащих.

Об этом он сказал на полях саммита G7.

«Мы продолжим готовить украинские войска», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Трюдо, Канада будет обучать военных ВСУ, чтобы они могли противостоять «значительно превосходящим по масштабу силам, которые использует против них Россия».

Ранее глава канадского Министерства обороны Анита Ананд сообщила, что Канада уже обучила более 36 тыс. украинских военнослужащих и продолжит это делать.