Итальянский премьер Мелони не посетит Казахстан из-за наводнений в Италии

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони не посетит Казахстан из-за наводнений в итальянской области Эмилия-Романья.

Визит в Астану был запланирован на 22 мая.

«Рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится», — сообщили в пресс-службе Мелони.

Как пишет РИА Новости, ЧС в Эмилия-Романье возникла 16 мая, когда в регионе пошли затяжные ливни. 23 реки вышли из берегов, паводки привели к затоплению территорий, в том числе 43 населённых пунктов.

Жертвами наводнений стали по меньшей мере 14 человек, также есть пропавшие без вести.