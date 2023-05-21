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Итальянский премьер Мелони не посетит Казахстан из-за наводнений в Италии

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Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони не посетит Казахстан из-за наводнений в итальянской области Эмилия-Романья.
Итальянский премьер Мелони не посетит Казахстан из-за наводнений в Италии
  • AP

Визит в Астану был запланирован на 22 мая.

«Рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится», — сообщили в пресс-службе Мелони.

Как пишет РИА Новости, ЧС в Эмилия-Романье возникла 16 мая, когда в регионе пошли затяжные ливни. 23 реки вышли из берегов, паводки привели к затоплению территорий, в том числе 43 населённых пунктов.

Жертвами наводнений стали по меньшей мере 14 человек, также есть пропавшие без вести.

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