Dawn: террористы напали на военный пост в Пакистане, трое военных и нападавший погибли
Об этом сообщает Dawn.
Отмечается, что нападению подвергся пост, созданный недавно для помощи в борьбе с вымогательством на угольных шахтах в данном районе.
«Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов», — говорится в сообщении.
По информации издания, военные определили место, где предположительно скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации.
Ранее в Пакистане десять человек погибли и 1750 пострадали в столкновениях протестующих с полицией.
Также поступала информация, что суд арестовал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана на восемь дней.