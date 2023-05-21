Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Dawn: террористы напали на военный пост в Пакистане, трое военных и нападавший погибли

Короткая ссылка
Группа террористов напала на пост военных в пакистанской провинции Белуджистан, трое военных и один террорист погибли.

Об этом сообщает Dawn.

Отмечается, что нападению подвергся пост, созданный недавно для помощи в борьбе с вымогательством на угольных шахтах в данном районе.

«Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов», — говорится в сообщении.

По информации издания, военные определили место, где предположительно скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации.

Ранее в Пакистане десять человек погибли и 1750 пострадали в столкновениях протестующих с полицией.

Также поступала информация, что суд арестовал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана на восемь дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить