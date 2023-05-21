Dawn: террористы напали на военный пост в Пакистане, трое военных и нападавший погибли

Группа террористов напала на пост военных в пакистанской провинции Белуджистан, трое военных и один террорист погибли.

Об этом сообщает Dawn.

Отмечается, что нападению подвергся пост, созданный недавно для помощи в борьбе с вымогательством на угольных шахтах в данном районе.

«Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов», — говорится в сообщении.

По информации издания, военные определили место, где предположительно скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации.

Ранее в Пакистане десять человек погибли и 1750 пострадали в столкновениях протестующих с полицией.

Также поступала информация, что суд арестовал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана на восемь дней.