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МИД Саудовской Аравии: Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы услышать все стороны

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был приглашён на саммит Лиги арабских государств для того, чтобы арабские лидеры могли услышать точку зрения каждой из сторон.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам министра, арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении кризиса на Украине. 

При этом он подчеркнул, что единственным способом решения данного конфликта является диалог.

«Выхода из этого кризиса, кроме как через диалог, нет», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский прибыл в город Джидда в Саудовской Аравии на саммит Лиги арабских государств.

Также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна готова стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта на Украине.

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