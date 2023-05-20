МИД Саудовской Аравии: Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы услышать все стороны
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам министра, арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении кризиса на Украине.
При этом он подчеркнул, что единственным способом решения данного конфликта является диалог.
«Выхода из этого кризиса, кроме как через диалог, нет», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский прибыл в город Джидда в Саудовской Аравии на саммит Лиги арабских государств.
Также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна готова стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта на Украине.