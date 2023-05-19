В САР в районе контролируемого «международной коалицией» Эт-Танфа пресекли попытку теракта

Попытка теракта против военных пресечена в сирийском районе Эт-Танф, который находится под контролем «международной антитеррористической коалиции», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой «международной антитеррористической коалиции», пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении правительственных войск САР», — сказал он на брифинге.

В 23:30 мск 18 мая сирийские военные увидели в районе горы Телль-Эт-Тувайед группу боевиков на трёх пикапах, которые попытались скрытно выйти из Эт-Танфа.

«После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной «коалиции» территории в районе долины Слуби», — сообщили в ЦПВС.

Этот инцидент показывает неспособность «коалиции» обеспечить контроль над Эт-Танфом и выполнить свои обязательства по пресечению терактов со стороны террористических групп, подчеркнул Гуринов.