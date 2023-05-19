США ввели санкции против российских компаний за «хищение украинского зерна»

В Госдепе США сообщили о введении санкций против российских компаний, которые, по данным Вашингтона, якобы занимаются «хищением украинского зерна».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, компании из России обвиняются в фальсификации официальных бумаг и использовании подставных компаний.

«Департамент вносит (в санкционные списки. — RT) общество с ограниченной ответственностью «Геос», которым… руководит Игорь Владимирович Пожидаев», — говорится в заявлении.

Также по решению США в санкционный список попали компания «ССК-ПОРТ», владелец и управляющий судном PAWELL, компания «Pawell Shipping Co» и ООО «Ростшипсервис».

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список Службу внешней разведки России.

Также Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц.