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Бараку Обаме запретили въезд в Россию

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Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну бывшему президенту США Бараку Обаме. Также в число американцев, которым запрещён въезд, попали другие знаковые фигуры и бывшие чиновники, в том числе те, кто причастен к преследованиям инакомыслящих по следам «штурма Капитолия».
Бараку Обаме запретили въезд в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил российский МИД.

19 мая Россия запретила въезд для 500 граждан США.

Это было сделано в ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции.

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