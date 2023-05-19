Бараку Обаме запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну бывшему президенту США Бараку Обаме. Также в число американцев, которым запрещён въезд, попали другие знаковые фигуры и бывшие чиновники, в том числе те, кто причастен к преследованиям инакомыслящих по следам «штурма Капитолия».

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Об этом сообщил российский МИД. 19 мая Россия запретила въезд для 500 граждан США. Это было сделано в ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции.