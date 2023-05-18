Глава Минобороны Турции выразил признательность сторонам зерновой сделки за её продление
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«Мы выражаем благодарность представителям ООН, министру обороны России Сергею Шойгу и министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, поддерживающих тесные связи с нашим министерством в вопросе в реализации важной инициативы», — написал он в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал продление Россией зерновой сделки.