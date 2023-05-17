В Таиланде 21 россиянин пострадал в результате аварии с катером у берегов Пхукета
- Gettyimages.ru
- © Abstract Aerial Art
Как сообщает РИА Новости, катер, на котором находились 33 туриста и четыре члена экипажа, возвращался на Пхукет с соседних островов, но у берега, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг, на большой скорости врезался в бетонную конструкцию.
Все пострадавшие доставлены в семь ведущих больниц Пхукета.
Генконсульство России заявило, что пострадавшие россияне находятся в стабильном состоянии.