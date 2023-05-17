Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Таиланде 21 россиянин пострадал в результате аварии с катером у берегов Пхукета

Короткая ссылка
В Таиланде 21 россиянин получил травмы разной степени тяжести в результате аварии катера у берегов острова Пхукет, сообщили в администрации провинции.
В Таиланде 21 россиянин пострадал в результате аварии с катером у берегов Пхукета
  • Gettyimages.ru
  • © Abstract Aerial Art

Как сообщает РИА Новости, катер, на котором находились 33 туриста и четыре члена экипажа, возвращался на Пхукет с соседних островов, но у берега, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг, на большой скорости врезался в бетонную конструкцию.

Все пострадавшие доставлены в семь ведущих больниц Пхукета.

Генконсульство России заявило, что пострадавшие россияне находятся в стабильном состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить