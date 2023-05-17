Замглавы МИД России Вершинин провёл переговоры с послом Турции
- РИА Новости
Об этом сообщил российский МИД.
«17 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве М. Самсара по его просьбе», — заявило ведомство.
Отмечается, что между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам реализации заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений — «Черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия — ООН по нормализации российского сельхозэкспорта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.