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Замглавы МИД России Вершинин провёл переговоры с послом Турции

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл переговоры с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром.
Замглавы МИД России Вершинин провёл переговоры с послом Турции
  • РИА Новости

Об этом сообщил российский МИД.

«17 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве М. Самсара по его просьбе», — заявило ведомство.

Отмечается, что между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам реализации заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений — «Черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия — ООН по нормализации российского сельхозэкспорта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.

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