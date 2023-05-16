Два человека погибли при взрыве на севере Испании
По меньшей мере два человека погибли 16 мая в результате взрыва на одной из улиц в испанском городе Орио, сообщают региональные правоохранительные органы.
- Gettyimages.ru
- © Zero Creatives
«В результате два человека погибли», — приводит ТАСС сообщение.
Подробности инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана.
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