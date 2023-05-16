В Лос-Анджелесе большой пчелиный рой напал на местных жителей
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По информации спасателей, «рой из тысяч пчёл» появился недалеко от водохранилища.
Местных жителей призвали не выходить из домов без необходимости и закрывать двери и окна.
«Для борьбы с роем требуется профессиональный пчеловод», — пишет газета.
Главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко отмечала, что в случае укуса пчелы или осы следует принять противоаллергические препараты и обратиться к врачу.