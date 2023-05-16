В Лос-Анджелесе большой пчелиный рой напал на местных жителей

В Лос-Анджелесе пчелиный рой напал на местных жителей в районе Энсино, два человека попали в больницу из-за укусов, пишет Los Angeles Times.

По информации спасателей, «рой из тысяч пчёл» появился недалеко от водохранилища.

Местных жителей призвали не выходить из домов без необходимости и закрывать двери и окна.

«Для борьбы с роем требуется профессиональный пчеловод», — пишет газета.

Главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко отмечала, что в случае укуса пчелы или осы следует принять противоаллергические препараты и обратиться к врачу.