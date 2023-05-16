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В Лос-Анджелесе большой пчелиный рой напал на местных жителей

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В Лос-Анджелесе пчелиный рой напал на местных жителей в районе Энсино, два человека попали в больницу из-за укусов, пишет Los Angeles Times.
В Лос-Анджелесе большой пчелиный рой напал на местных жителей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

По информации спасателей, «рой из тысяч пчёл» появился недалеко от водохранилища.

Местных жителей призвали не выходить из домов без необходимости и закрывать двери и окна.

«Для борьбы с роем требуется профессиональный пчеловод», — пишет газета.

Главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко отмечала, что в случае укуса пчелы или осы следует принять противоаллергические препараты и обратиться к врачу.

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