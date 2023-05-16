Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки в районе диверсии на «Северных потоках»
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии.
«Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности», — говорится в публикации.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.