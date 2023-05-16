Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки в районе диверсии на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки в районе диверсии на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © Furchin

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии.

«Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности», — говорится в публикации.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить