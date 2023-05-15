Экономист Адамидов: санкции не привели к серьёзному изменению мировой торговли
- РИА Новости
«Санкции не привели к серьёзному изменению российской и мировой торговли, зато финансы начали ходить по-новому», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, бизнес постоянно приспосабливается к новым ограничениям.
Как добавил Адамидов, санкции до этого никогда не приводили к заметным результатам в долгосрочной перспективе.
Ранее политэкономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на страны, которые их вводят.