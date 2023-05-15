Daily Mail: RT сумел организовать масштабное вещание на английском языке

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой заявило, что RT под руководством Маргариты Симоньян сумел организовать масштабное вещание на английском языке и стал постоянным игроком в британском информационном пространстве.

В статье говорится, что Симоньян является главным редактором телеканала RT, который стал не только одним из наиболее успешных телеканалов в России, но и до начала конфликта на Украине имел значительную зарубежную аудиторию.

Автор привёл факты из биографии главреда RT, в том числе указывая на то, что она всю жизнь посвятила журналистике, а «в начале 2000-х снискала признание за смелые репортажи с места событий при освещении второй чеченской войны и захвата заложников в Беслане».

«Благодаря заслугам в журналистике и верности Кремлю она вошла в число любимцев Путина и совершила стремительный для молодого специалиста карьерный прыжок — в 2005 году был создан телеканал RT, и её тут же назначили на пост главного редактора», — говорится в статье.

Издание указывает на то, что в 25 лет Маргарита Симоньян «возглавила редакцию со штатом из сотен журналистов, но именно под её руководством дела у телеканала пошли в гору». Отмечается, что успех пришёл после решения Симоньян «позиционировать RT как умеренную альтернативу другим российским СМИ, которые более явно проводили политику Кремля».

«Несмотря на критику, RT сумел организовать масштабное вещание на английском языке и стал постоянным игроком в британском информационном пространстве. На некоторое время он даже заработал репутацию одной из немногих российских новостных организаций, которые публиковали материалы, написанные не под диктовку Кремля», — пишет автор.

При этом в статье утверждается, что после начала российской специальной военной операции «Симоньян сменила курс, и эфир RT быстро превратился из новостей с российским уклоном в полноценный рупор путинской пропаганды».