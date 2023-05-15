Miami Herald: агенты ФБР обыскали в Майами квартиру бизнесменов Пацуля и Макеевой из России
Информацию об этом, как сообщает РИА Новости, опубликовала американская газета The Miami Herald.
Отмечается, что квартира принадлежит фирме MIC-USA LLC, владельцами которой якобы являются два российских бизнесмена.
«В ФБР признали осуществление правоохранительной деятельности по ордеру суда», — говорится в сообщении.
При этом ведомство не раскрыло никаких подробностей.
Ранее одна из основателей организации «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова рассказала о шпиономании США.
Также сообщалось, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через социальные сети.