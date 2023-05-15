Эрдоган набирает 49,39% голосов по итогам обработки бюллетеней с 96,89% избирательных урн

После обработки данных 96,89% избирательных урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,39% голосов.

Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК.

Его главный соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 44,92%.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на прошедших 14 мая выборах в Турции.