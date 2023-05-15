Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эрдоган набирает 49,39% голосов по итогам обработки бюллетеней с 96,89% избирательных урн

Короткая ссылка
После обработки данных 96,89% избирательных урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,39% голосов.

Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК.

Его главный соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 44,92%.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на прошедших 14 мая выборах в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить