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Альянс правящей партии Турции получает большинство в парламенте после подсчёта 50% урн

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«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития получает большинство мест в парламенте после подсчёта бюллетеней из более чем половины урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Альянс правящей партии Турции получает большинство в парламенте после подсчёта 50% урн
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Отмечается, что после обработки данных 51,9% урн правящая партия получила 37,6% голосов, что гарантирует 275 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения — 53,2% голосов.

Оппозиционный «Народный альянс» получил более 32% голосов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,19% голосов после обработки данных 50% урн, сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.

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