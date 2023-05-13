Алиев приехал в Брюссель для переговоров с Пашиняном и Мишелем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюссель для переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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