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Алиев приехал в Брюссель для переговоров с Пашиняном и Мишелем

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюссель для переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Алиев приехал в Брюссель для переговоров с Пашиняном и Мишелем
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

«13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Брюссель», — отмечается в тексте.

Ранее Пашинян прибыл в Брюссель.

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