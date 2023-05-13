Алиев приехал в Брюссель для переговоров с Пашиняном и Мишелем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюссель для переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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- © Anadolu Agency
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.
«13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Брюссель», — отмечается в тексте.
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