Чавушоглу: утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции ложны и несправедливы
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Турция как никогда нуждается в стабильности и выборы в стране всегда были прозрачными.
«Слова (кандидата от оппозиции Кемаля. — RT) Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается (в выборы. — RT), несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — отметил Чавушоглу.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции.