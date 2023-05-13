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Чавушоглу: утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции ложны и несправедливы

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Türk назвал ложными и несправедливыми утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в республике.
Чавушоглу: утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции ложны и несправедливы
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Турция как никогда нуждается в стабильности и выборы в стране всегда были прозрачными.

«Слова (кандидата от оппозиции Кемаля. — RT) Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается (в выборы. — RT), несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — отметил Чавушоглу.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции.

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