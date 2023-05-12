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Глава МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд поддержит все усилия по урегулированию на Украине

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд поддержит все усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Глава МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд поддержит все усилия по урегулированию на Украине
  • AP

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым.

Как говорится в сообщении на странице МИД Саудовской Аравии в Twitter, во время разговора саудовский министр подтвердил намерение королевства продолжать поддерживать все усилия, направленные на достижение политического решения конфликта на Украине.

Как сообщили в МИД России, министры обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений и уделили особое внимание задачам практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем уровне.

Также они провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, помогли достигнуть договорённости с Киевом по обмену пленными.

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