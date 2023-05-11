Соперник Эрдогана на выборах призвал снявшего кандидатуру Индже присоединиться к оппозиции

Оппозиционный кандидат в президенты Турции, председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил Мухаррему Индже, снявшему свою кандидатуру, присоединиться к оппозиции.

«Мой призыв остается в силе. Давайте оставим в стороне старые обиды и недовольства. Мы приветствуем господина Индже за «столом Турции». Пожалуйста, присоединяйтесь», — сказал он в своих соцсетях, его слова приводит ТАСС.

Ранее кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил, что не будет участвовать в выборах.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.