Соперник Эрдогана на выборах призвал снявшего кандидатуру Индже присоединиться к оппозиции
- AP
- © Burhan Ozbilici
«Мой призыв остается в силе. Давайте оставим в стороне старые обиды и недовольства. Мы приветствуем господина Индже за «столом Турции». Пожалуйста, присоединяйтесь», — сказал он в своих соцсетях, его слова приводит ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил, что не будет участвовать в выборах.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.