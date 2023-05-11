Посольство России на Филиппинах устанавливает обстоятельства исчезновения россиянки

Российское диппредставительство на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения российской гражданки Юлии Чумак в связи с обращением её матери.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.

Отмечается, что 9 мая в посольство поступило обращение от россиянки Татьяны Ковалёвой, которая рассказала о пропаже её дочери 2000 года рождения.

В сообщении говорится, что россиянка, предположительно, 6 мая прибыла в Манилу с целью трудоустройства в местной компании, после чего не выходила на связь с родными.

«По результатам направили соответствующие обращения в компетентные ведомства страны пребывания», — заявили в посольстве, добавив, что держат ситуацию на контроле.

Также матери россиянки рекомендовали обратиться в российские правоохранительные органы.