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Посольство России на Филиппинах устанавливает обстоятельства исчезновения россиянки

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Российское диппредставительство на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения российской гражданки Юлии Чумак в связи с обращением её матери. 
Посольство России на Филиппинах устанавливает обстоятельства исчезновения россиянки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.

Отмечается, что 9 мая в посольство поступило обращение от россиянки Татьяны Ковалёвой, которая рассказала о пропаже её дочери 2000 года рождения.

В сообщении говорится, что россиянка, предположительно, 6 мая прибыла в Манилу с целью трудоустройства в местной компании, после чего не выходила на связь с родными. 

«По результатам направили соответствующие обращения в компетентные ведомства страны пребывания», — заявили в посольстве, добавив, что держат ситуацию на контроле.

Также матери россиянки рекомендовали обратиться в российские правоохранительные органы.

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