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На юге Израиля вновь звучат сирены воздушной тревоги

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На юге Израиля вновь звучит воздушная тревога, предупреждающая жителей о возможных ракетных ударах.
На юге Израиля вновь звучат сирены воздушной тревоги
  • РИА Новости

«Сирены прозвучали в Ган-Явне и Лахише», — цитирует ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

Ранее сирены звучали в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, а также в поселениях на юге страны.

Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.

ВВС Израиля вечером во вторник, 9 мая, нанесли ракетный удар по расположенному в центре сектора Газа военному объекту, принадлежащему движению «Исламский джихад»*.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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