На юге Израиля вновь звучат сирены воздушной тревоги
- РИА Новости
«Сирены прозвучали в Ган-Явне и Лахише», — цитирует ТАСС сообщение армейской пресс-службы.
Ранее сирены звучали в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, а также в поселениях на юге страны.
Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.
ВВС Израиля вечером во вторник, 9 мая, нанесли ракетный удар по расположенному в центре сектора Газа военному объекту, принадлежащему движению «Исламский джихад»*.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.