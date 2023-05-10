Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги звучат в израильском Тель-Авиве.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сирены звучат и в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, а также в поселениях на юге страны.

Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.

ВВС Израиля вечером во вторник, 9 мая, нанесли ракетный удар по расположенному в центре сектора Газа военному объекту, принадлежащему движению «Исламский джихад»*.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.