Сирены воздушной тревоги второй раз за день звучат на юге Израиля
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в южных районах страны.
- AP
«Сирены прозвучали в Сдероте и районе, окружающем сектор Газа. Подробности последуют», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в израильских городах Сдерот, Ашкелон и в районах около сектора Газа.
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