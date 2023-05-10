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Сирены воздушной тревоги второй раз за день звучат на юге Израиля

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Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в южных районах страны.
Сирены воздушной тревоги второй раз за день звучат на юге Израиля
  • AP

«Сирены прозвучали в Сдероте и районе, окружающем сектор Газа. Подробности последуют», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в израильских городах Сдерот, Ашкелон и в районах около сектора Газа.

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