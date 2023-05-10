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Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за напряжённой для ВСУ ситуации

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряжённой оперативной ситуации».
Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за напряжённой для ВСУ ситуации
  • AP

Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе заседания начальников генштабов стран Североатлантического альянса. Заявление Бауэра приводит ТАСС.

По его словам, 9 мая он получил соответствующее письмо от Залужного.

Бауэр рассказал, что украинский главком не смог принять участие в заседании Военного комитета альянса даже в формате видеоконференции.

Ранее начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия российской группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений.

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