Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за напряжённой для ВСУ ситуации

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряжённой оперативной ситуации».

Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе заседания начальников генштабов стран Североатлантического альянса. Заявление Бауэра приводит ТАСС.

По его словам, 9 мая он получил соответствующее письмо от Залужного.

Бауэр рассказал, что украинский главком не смог принять участие в заседании Военного комитета альянса даже в формате видеоконференции.

Ранее начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия российской группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений.