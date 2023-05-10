Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в попытках вмешательства в турецкие выборы

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о попытках Соединённых Штатов вмешаться в предстоящие турецкие выборы.

«План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США», — приводит слова Сойлу газета Yeni Akit.

По его словам, «нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать».

Министр также отметил, что Запад указывает турецкой стороне, что геополитические предпочтения Турции «сегодня не соответствуют нашим интересам».

Ранее глава МВД Турции выступил с мнением, что весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.