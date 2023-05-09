Пентагон: новый пакет военной помощи США рассчитан на долгосрочную перспективу
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Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Следующим шагом в этом процессе [предоставления помощи] станет оценка того, какие дополнительные возможности [в сфере безопасности] профинансировать для того, чтобы удовлетворить нужды Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.
Также Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot.