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Пентагон: новый пакет военной помощи США рассчитан на долгосрочную перспективу

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Новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе.
Пентагон: новый пакет военной помощи США рассчитан на долгосрочную перспективу
  • © U.S. Army / Eugen Warkentin

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Следующим шагом в этом процессе [предоставления помощи] станет оценка того, какие дополнительные возможности [в сфере безопасности] профинансировать для того, чтобы удовлетворить нужды Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

Также Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot.

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