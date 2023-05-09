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Совет постпредов стран СНГ выступил против искажения истории

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Совет постпредов стран СНГ при уставных и других органах Содружества выступил против искажения истории и выразил надежду на возобновление диалога по безопасности.
Совет постпредов стран СНГ выступил против искажения истории
  • © Интернет-портал СНГ

«Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников», — говорится в тексте заявления.

Постпреды выступили за то, чтобы уроки Второй мировой войны были ориентиром для мирового сообщества и предостерегли от глобальных, губительных для человечества конфликтов.

«Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами», — добавили дипломаты.

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