Совет постпредов стран СНГ выступил против искажения истории

Совет постпредов стран СНГ при уставных и других органах Содружества выступил против искажения истории и выразил надежду на возобновление диалога по безопасности.

«Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников», — говорится в тексте заявления.

Постпреды выступили за то, чтобы уроки Второй мировой войны были ориентиром для мирового сообщества и предостерегли от глобальных, губительных для человечества конфликтов.

«Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами», — добавили дипломаты.