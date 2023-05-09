Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дипломат Овечко заявил, что отношения России и Японии могут дойти до критической точки

Короткая ссылка
В отношениях России и Японии нет положительных изменений — отношения могут ухудшиться до критической точки, заявил замглавы российской дипмиссии в Токио, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.
Дипломат Овечко заявил, что отношения России и Японии могут дойти до критической точки
  • РИА Новости

Он напомнил, что в Токио под надуманными предлогами ввели санкции, разорвали ряд контрактов, заморозили резервы ЦБ России, отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле и выслали российских дипломатов. 

Кроме того, по словам Овечко, есть тенденция к ухудшению межгосударственных отношений на фоне намерения Японии как председателя G7 возглавить кампанию по усилению давления на Россию.

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Источники в японском правительстве ранее подтвердили Kyodo, что возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Россию обсуждается на уровне представителей G7.

Отмечается, что Япония планирует провести саммит G7 в мае.

Позже газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить