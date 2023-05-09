Дипломат Овечко заявил, что отношения России и Японии могут дойти до критической точки

В отношениях России и Японии нет положительных изменений — отношения могут ухудшиться до критической точки, заявил замглавы российской дипмиссии в Токио, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.

Он напомнил, что в Токио под надуманными предлогами ввели санкции, разорвали ряд контрактов, заморозили резервы ЦБ России, отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле и выслали российских дипломатов.

Кроме того, по словам Овечко, есть тенденция к ухудшению межгосударственных отношений на фоне намерения Японии как председателя G7 возглавить кампанию по усилению давления на Россию.

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Источники в японском правительстве ранее подтвердили Kyodo, что возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Россию обсуждается на уровне представителей G7.

Отмечается, что Япония планирует провести саммит G7 в мае.

Позже газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию.