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Политические силы Южного Йемена приняли устав о создании независимого государства

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Политические партии и общественные организации Южного Йемена приняли национальный устав о создании независимого федеративного государства.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что подписание документа прошло с участием 330 представителей южнойеменских партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров.

Так, предусматривается восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена, в связи с тем, что проблема народов юга — это территориальный и демографический вопрос, возникший в результате «краха проекта единства Йемена и оккупации юга со стороны Йеменской Республики».

«Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом», — сказано в уставе.

20 марта спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что стороны конфликта в Йемене договорились освободить 887 пленных в рамках обмена, который он назвал историческим.

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