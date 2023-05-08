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В Швейцарии возбуждено 29 дел по подозрению в нарушении санкций в отношении России

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Руководитель Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Хелене Будлигер сообщила, что в настоящее время выявлено 130 случаев возможного обхода санкций, введённых страной против России.

«Сейчас есть 130 подозрительных случаев. В 29 случаях возбуждены административные уголовные дела», — отметила она в беседе с Tages-Anzeiger.

Ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что делает всё для реализации антироссийских санкций.

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