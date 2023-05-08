Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов
- © РИА Новости / Алексей Агарышев
«Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершён разбой», — цитирует РИА Новости посла.
По его словам, вандалы разгромили «многие места упокоения русских верующих».
Ранее протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.